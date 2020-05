Essor et chute d’un « influenceur »

Ce documentaire dresse le portrait de lord Tim Bell, un maître britannique des campagnes de relations publiques pour améliorer l’image de politiciens, de régimes et d’entreprises au lourd bilan, et de son entreprise Bell Pottinger, qui a fait faillite à la suite d’un scandale politique en Afrique du Sud.

Influence, CBC, 20 h

Revoir Monique

Deux propositions pour faire le deuil de la magnifique actrice Monique Mercure : ce très beau film « de route » crépusculaire de Fernand Dansereau dans lequel elle tenait son dernier grand rôle au cinéma et un portrait biographique sur sa carrière de musicienne et d’actrice au théâtre, au cinéma et à la télévision.

La brunante, TFO, 21 h et Monique Mercure : un personnage en 4 actes, Radio-Canada, 23 h, et sur Tou.tv