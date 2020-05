Les coulisses de la dernière danse

La série documentaire The Last Dance sur la conquête du championnat de la NBA par les Bulls de Chicago et leur joueur étoile Michael Jordan, qui a passionné les fans de basketball et plusieurs qui le sont beaucoup moins, s’est conclue sur ESPN dimanche et sur Netflix hier. Cette émission spéciale offre une incursion dans les coulisses de ce succès télévisuel de confinement.

After the Dance with Stephen A. Smith, ABC, 20 h

Après la prison

En rappel, cette docusérie fort réussie suit les parcours semés d’embûches et de petits bonheurs d’ex-détenus retrouvant leur liberté dans les murs d’une maison de transition montréalaise.

À deux pas de la liberté, UNIS, 20 h 30