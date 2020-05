Itinéraire d’une grande chanteuse

Pour souligner le départ de la grande interprète de la chanson d’ici (et française) que fut Renée Claude, les chaînes spécialisées de Radio-Canada diffusent simultanément un documentaire qui dresse son portrait. On peut prolonger l’expérience le lendemain avec une émission spéciale animée par Anne-Marie Dussault réunissant quelques complices de création et amis, dont Clémence DesRochers, Monique Giroux et Stéphane Venne.

Renée Claude, un cœur apaisé, RDI et Artv, 20 h, 24-60 Hors série, RDI, samedi, 21 h 30

Le désespoir du chômeur

Il faut avoir le moral solide pour s’aventurer dans cette série française, une adaptation d’un roman de Pierre Lemaitre, qui signe d’ailleurs le scénario, qui suit la spirale malheureuse d’un cinquantenaire (Éric Cantona), chômeur depuis six ans, qui perd la maîtrise de soi après avoir compris qu’il n’a été qu’un faire-valoir dans un cycle d’entrevues. Avec Suzanne Clément.

Dérapages, Netflix