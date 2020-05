«Help Will Come Tomorrow»: surmonter ses préjugés pour survivre

Un train transsibérien est attaqué et ses passagers sont abattus froidement par les assaillants. Un groupe de survivants réussit à s’enfuir et se réfugie au milieu d’une Sibérie glaciale et hostile. Pour rester en vie dans ce climat rude aux nombreux dangers, ils devront surmonter leurs propres faiblesses, mais surtout, leurs préjugés.

Avec Help Will Come Tomorrow, on se transporte dans la Russie de 1917, au début de la révolution bolchevique. Ce jeu de stratégie-survie aux forts accents narratifs, développé par Arclight Creations, nous met entre les mains le sort d’un groupe hétéroclite de personnages. Chaque nouvelle partie génère une combinaison différente d’individus, avec leurs forces et leurs faiblesses et, surtout, avec un passé et une classe sociale aristocratie, révolutionnaire ou neutre qui oriente le compas moral.

Vous devez mettre tout ce beau monde au travail pour construire un camp afin de survivre aux nombreuses forces en jeu. Chaque survivant peut accomplir un nombre limité d’actions dans une journée, à vous donc d’assigner les tâches aux bonnes personnes et de jumeler ceux qui s’entendent le mieux pour maximiser l’efficacité et le moral du groupe.

Établir un camp n’est cependant pas suffisant. Il vous faudra aussi organiser des expéditions aux alentours, sur une carte divisée en tuiles qu’il vous faudra explorer avec précautions. Celles-ci servent à recueillir des provisions et des ressources nécessaires à l’amélioration du camp, mais elles ne sont pas sans risque. Vos comparses peuvent se perdre, être attaqués par des animaux sauvages ou même s’empoisonner.

La nuit tombée, le travail laisse place à la discussion. Vos personnages pourront aborder plusieurs sujets à travers lesquels ils dévoileront lentement leur passé et leur parcours. C’est dans ces aspects narratifs bien ficelés que réside la grande force du jeu, avec des histoires touchantes qui vous feront découvrir la profondeur de vos camarades d’infortune ― auxquels vous finirez par vous attacher.

À noter que leur personnalité n’est pas immuable. Leur comportement s’adaptera suivant les conversations qu’ils auront, les actions qu’ils prendront et les tâches qu’ils accompliront ensemble. Il y a un réel intérêt à tenter des rapprochements.

La présentation visuelle de Help Will Come Tomorrow est une autre de ses forces. Son esthétique de bande dessinée en 2D, ses animations bien rendues, avec une attention particulière aux détails, en font une œuvre agréable à l’œil. Par contre, ça se gâte au niveau de l’interface. Les menus sont souvent denses et encombrés, ce qui ajoute au caractère parfois accablant de la quantité d’informations à absorber / gérer.

Help Will Come Tomorrow offre une expérience intéressante et unique, même si elle s’avère un peu répétitive à la longue. Il propose un défi de taille, que les passionnés de jeux de survie vont apprécier, mais qui ne fera pas de convertis.