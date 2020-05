Homme de paradoxes

Ce documentaire de Jean-Simon Chartier (Jouer dur) dresse un portrait fascinant des paradoxes du plus illustre chirurgien esthétique aux États-Unis, le docteur Michael Salzhauer, qui d’un côté projette une image publique bling-bling passablement machiste, et dans sa vie privée est époux, père de cinq enfants et juif orthodoxe pratiquant.

They Call Me Dr. Miami, CBC, 20 h

Oser le changement… majeur

L’animatrice Chantal Lacroix propose dans cette série documentaire en quatre épisodes, tournée en partie pendant la pandémie, une réflexion sur la nécessité de trouver un sens à sa propre vie en procédant à des changements majeurs. Pour l’aider dans cette quête, elle fait appel à des femmes qui ont osé le changement et à des spécialistes en la matière.

Maintenant ou jamais, Canal Vie, 21 h