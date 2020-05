«Une Chance qu’on s’a» sera présentée dimanche soir

Pas moins de 80 personnalités de la scène culturelle québécoise participeront dimanche soir à une émission visant à rendre hommage à tous ceux qui tentent de venir à bout de la COVID-19.

L’émission Une Chance qu’on s’a — le titre d’une chanson de Jean-Pierre Ferland, qui sera de la partie, et coécrite avec Alain Leblanc — sera diffusée sur les ondes de TVA, de Télé-Québec ainsi que de QUB Radio, à compter de 19 h 30. Elle doit durer 90 minutes.

Elle permettra aussi de collecter des fonds pour deux organismes œuvrant parmi les personnes aînées et les victimes de violence conjugale, Les Petits Frères et SOS Violence conjugale.

Les gens peuvent verser leur don à un de ces deux organismes ou aux deux en rendant sur le site Internet www.unechancequonsa.quebec/fr.

Plusieurs grands noms de la chanson d’ici sont prévus à l’affiche, dont Céline Dion, Gilles Vigneault, Louis-Jean Cormier ou Marc Hervieux.

Six animateurs se relaieront pour présenter les participants : Marie-Claude Barrette, Mélissa Bédard, Marie-Soleil Dion, Pier-Luc Funk, Marc Labrèche et Gildor Roy.

L’écrivaine Kim Thúy, les comédiennes Guylaine Tremblay et Sarah-Jeanne Labrosse ainsi que le joueur de hockey Philip Danault, des Canadiens de Montréal, apporteront aussi leur contribution.

Il y a aussi quelques semaines, des personnalités du Canada anglais avaient participé sur les ondes de plusieurs chaînes à l’émission Stronger Together, Tous ensemble à laquelle Marie Mai, Céline Dion, Charlotte Cardin et George Saint-Pierre avaient prêté leur concours. L’événement avait permis d’attirer un auditoire de 11,5 millions de spectateurs sur les diverses plateformes et chaînes et de récolter plus 6 millions $ pour Banques Alimentaires Canada, selon un communiqué de Bell Média.