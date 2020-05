Les flâneuses

La librairie du village

Durant plus de 30 ans, Karen et Barry Mason, modestes banlieusards et parents de trois enfants, ont été les propriétaires d’une populaire boutique de West Hollywood où ils vendaient du matériel porno gai. Réalisé par leur fille Rachel Mason, le documentaire Circus of Books trace un portrait à la fois critique, nostalgique et bienveillant de ces deux soi-disant libraires (elle, juive pratiquante ; lui, athée insouciant), qui se sont retrouvés, à leur corps défendant, partie prenante de la contre-culture et au cœur de la lutte pour les droits de la communauté LGBTQ. Sur Netflix.