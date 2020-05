L’actrice et la femme par les siens

Le destin de l’actrice américaine Natalie Wood fut digne d’un roman (sentimental, d’aventures, et même d’un polar…). Ce portrait biographique, principalement alimenté par les archives et les témoignages de membres de sa famille et de proches, ne répond pas aux mystères qui entourent certains aspects controversés de sa vie (et de sa mort). Mais il a le mérite de nous faire renouer avec cette grande dame disparue trop vite.

Natalie Wood : What Remains Behind, HBO et Crave, 20 h 05

Longtemps dans le mauvais corps

En janvier 2018, le reporter international et acteur belge Boudewijn Van Spilbeeck annonçait publiquement sa transition de genre, à 58 ans, pour devenir Bo. Dans ce documentaire, il raconte ses années « d’homme » et ce changement important.

Elle est Bo, TV5, 20 h 30