Les flâneurs

Chant d’amour

Parmi les livres que propose gratuitement Boréal sur son site jusqu’au 6 mai, à côté des œuvres de Nadine Bismuth, de Michèle Ouimet et de Zebedee Nungak, on trouve une perle de Gabrielle Roy, Ces enfants de ma vie (1977), recueil de nouvelles tirées de son expérience d’enseignante au Manitoba. La finesse, la générosité, la sensibilité des portraits d’enfants qu’elle brosse est un chant d’amour et d’humanité pour le premier âge de la vie et pour le métier de passeur de lumière chez ceux qui leur font l’école. Il avait valu à l’auteure de Bonheur d’occasion son troisième Prix du Gouverneur général du Canada.