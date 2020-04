Majeurs et autistes

En 2006, le documentaire américain Autism: the Musical racontait l’aventure pas banale de cinq enfants de Los Angeles atteints d’un trouble du spectre de l’autisme qui créaient et montaient leur propre comédie musicale. Cette suite les retrouve une douzaine d’années plus tard, dans la jeune vingtaine, alors qu’ils tentent de relever les défis de l’âge adulte…

Autism : The Sequel, HBO et Crave, 21 h

Du côté de chez Jane

Nombreuses sont les adaptations à l’écran de la demi-douzaine de romans de Jane Austen. L’une des plus marquantes, réalisée par Ang Lee et scénarisée par Emma Thompson, qui y tient le rôle principal, atteindra le quart de siècle à la fin de l’année et n’a pas pris une ride. Une bonne raison de s’y (re)plonger…

Raisons et sentiments, Télé-Québec, 21 h