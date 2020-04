Jacques ou Sergio ?

Dilemme d’écoute ou cas d’enregistreur que ces deux propositions diffusées au même moment : un portrait du cinéaste qui a sauvé le western grâce à sa recette « italienne » avec en prime, un de ses films phares, ou une biographie inspirée, très musicale et jamais complaisante de l’un des monstres sacrés de la chanson française.

Sergio Leone, une Amérique de légende, suivi d’Il était une fois dans l’Ouest, Télé-Québec, dès 20 h et Jacques Brel, fou de vivre, Artv, 20 h 30

Derrière la caricature

Sous ses dehors de drame adolescent prévisible comme il s’en trouve beaucoup sur la plateforme rouge, cette nouvelle série produite par Mindy Kaling, vaguement inspirée de sa propre jeunesse, sort rapidement des clichés pour proposer une exploration intelligente et sensible de l’âge ingrat d’une jeune Américaine d’origine indienne.

Never Have I Ever (Mes premières fois), Netflix