Les flâneuses

Une dernière danse

La bande serait normalement à la taverne à déguster le premier tour des séries éliminatoires de la NBA, mais comme la situation est celle que l’on connaît, c’est en party de Netflix qu’elle s’est réunie autour des deux premiers épisodes de la très attendue série sur la dernière saison gagnante de Michael Jordan et de ses historiques Bulls de Chicago. Des images exclusives et longtemps considérées comme mythiques filmées au cœur de l’action, des vilains, des rivalités, des larmes et du sang… The Last Dance est tout ce qu’on pouvait espérer. Deux épisodes sont libérés par semaine sur Netflix.