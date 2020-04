Des constats désolants et des raisons d’espérer

De nombreuses propositions télévisuelles liées à la nature sont offertes en ce Jour de la Terre, que nous devons « célébrer » à domicile. Comme l’enquête de la BBC qui dresse un triste portrait de la pollution plastique dans nos océans et autres cours d’eau aux quatre coins du globe. Les pointes d’espoir sont plutôt du côté de la nouvelle série documentaire qui s’intéresse aux innovations québécoises pour protéger notre planète, dans plusieurs secteurs d’activité. On trouvera également quelques raisons d’espérer dans un documentaire narré par Robert Redford qui montre des splendeurs de la nature et un autre mettant en lumière l’engagement du scientifique Hubert Reeves.

Noyés dans le plastique, Explora, 20 h, Du génie pour la planète, Savoir média, 19 h et 21 h, Earth : One Amazing Day, CBC, 20 h et La Terre vue du cœur, Radio-Canada, 23 h