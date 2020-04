Chronique de réadaptations

Cette nouvelle docusérie de Karina Marceau suit sur plusieurs mois le long processus de réadaptation de quatre personnes dont la vie a été complètement bouleversée par un accident ou une maladie grave. Une très belle chronique de l’évolution d’humains résilients et patients.

La longue remontée, AMI-Télé, 20 h

Un agronome et la faim

Ce documentaire met en lumière le travail de l’agronome américain Norman Borlaug, Prix Nobel de la paix 1970 pour son travail dans le développement de variétés de céréales et de méthodes de mécanisation de l’agriculture afin de lutter contre les famines. Ce portrait détaille les bienfaits des efforts de ce père de la « révolution verte », mais aurait gagné à mettre l’accent sur les conséquences environnementales graves de cette révolution...

American Experience : The Man Who Tried to Feed the World, PBS, 20 h