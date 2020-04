L’artiste Claude Lafortune est décédé de la COVID-19

La COVID-19 a emporté dimanche l’artiste visuel Claude Lafortune, a annoncé sa famille sur les réseaux sociaux. Il était âgé de 83 ans.

Son petit-fils Guillaume lui a rendu un émouvant hommage sur sa page Facebook.

« Tu te gardais aussi de poser des jugements trop sévères à l’égard des autres ; à combien de personnes marginalisées, entre autres des prisonniers, as-tu offert un peu d’amour et d’écoute, afin de leur apporter un peu d’humanité dans leurs vies difficiles. Combien d’enfants malades as-tu accompagnés jusqu’à la toute fin, leur offrant grâce à ton talent artistique et surtout ta bonne humeur contagieuse, de précieux moments d’émerveillement et de magie, même dans leurs périodes les plus sombres », a-t-il écrit.



À jamais associé à l’émission L’Évangile en papier diffusée sur les ondes de Radio-Canada en 1975 et 1976, Claude Lafortune était entré chez le diffuseur public dix ans plus tôt, en 1966, quand il avait été recruté pour concevoir décors et costumes des émissions jeunesse.

Il a ainsi contribué, au fil des ans, à des émissions comme La Boîte à surprises, La Souris verte, Bobino, Sol et Gobelet, Pop Citrouille et La Ribouldingue.

Au cinéma, il a conçu les décors entièrement en papier du film culte IXE-13 de Jacques Godbout. On lui doit aussi plusieurs contributions au théâtre.

Toujours à Radio-Canada, il a également animé pendant 13 ans l’émission Parcelles de Soleil, lors de laquelle il recevait un jeune qui avait une histoire particulièrement troublante à raconter.

Né à Montréal le 5 juillet 1936, Claude Lafortune avait obtenu en 1961 un diplôme de l’École des beaux-arts ainsi qu’un diplôme d’aptitudes pédagogiques en arts plastiques. L’année suivante, il séjourne à Paris, où il étudie les décors de théâtre.

M. Lafortune avait enseigné les arts plastiques pendant quatre ans dans des écoles de Sherbrooke et de Montréal. Il avait aussi supervisé des stages de formation et offert des cours de créativité à la Faculté de théologie de l’Université de Montréal ainsi que des cours de scénographie à l’UQAM.

Lancée en 2011 par le Musée des religions du monde à Nicolet, l’exposition Colle, papier, ciseaux : la vie et l’œuvre de Claude Lafortune a fait le tour du Québec pendant plusieurs années.

Il avait été honoré de la médaille d’or du Lieutenant-gouverneur du Québec en avril 2018.

Claude Lafortune avait également reçu un doctorat honorifique de l’UQAM le 15 mai 2019 en reconnaissance de sa « contribution exceptionnelle […] au développement, à la diffusion et à l’enseignement des arts visuels, au Québec et ailleurs dans le monde ».