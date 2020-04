Les flâneurs

Lysis est un poème

Les planches sont muettes, et le théâtre se languit des mots y résonnant. À défaut d’y entendre Lysis, point d’orgue de la saison du TNM, on peut plonger dans la fureur de son texte signé en tandem par Fanny Britt et Alexia Bürger chez Atelier 10. Inspirée de Lysistrata d’Aristophane, cette pièce cruelle et exigeante est férocement de son temps. La grève du sexe pour que cesse la guerre a fait place au débrayage des ventres, l’enfantement brandi comme une arme pour abattre les inégalités sociales. C’est puissant et rempli de colère. Une colère juste. Libre.