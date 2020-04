Notre choix cette fin de semaine

Pour Denise. Et le reste…

Ce long métrage qui réunit la « famille » du téléroman Au secours de Béatrice, autant devant que derrière la caméra, et même pour l’inspiration, puisqu’il transpose à l’écran le récit très personnel de Robert Lalonde, vaut le détour pour la performance de Denise Filiatrault, qui se fait désormais rare sur nos écrans…

C’est le coeur qui meurt en dernier, Radio-Canada, vendredi, 20 h

Concert international à domicile

Ce grand concert organisé pour souligner le courage des travailleurs de la santé réunit une foule de vedettes internationales, dont notre Céline nationale et les personnages de Sesame Street, qui offriront une courte performance en direct de leur domicile.

One World Together at Home, CTV, ABC, NBC, CBS et Vrak en v.f., samedi, 20 h