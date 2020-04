Des pages aux écrans (1)

Sharp Objects (Crave et Super écran)

Quels puissants personnages de femmes que ceux imaginés par la romancière Gillian Flynn dans Sharp Objects, thriller psychologique glaçant dont Jean-Marc Vallée a tiré une spectaculaire série, aussi sombre que perturbante. La maestria du réalisateur québécois, flanqué de son complice, le directeur photo Yves Bélanger, est patente, réussissant à télescoper le cœur battant du roman, soit le monologue de Camille, cette journaliste en déroute, scarifiée et souffrante, incarnée douloureusement par Amy Adams, en images sourdes, pulsantes et puissantes. Face à elle, Patricia Clarkson incarne sa mère avec une perfidie doucereuse à hurler, tandis que la jeune Eliza Scanlen prend les traits de sa jeune sœur, fille-enfant le jour, ado fantasque la nuit, avec un aplomb confondant.

Louise-Maude Rioux Soucy

Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire (Netflix)

Les orphelins Baudelaire, Violette, Klaus et Prunille, sont irrésistibles. Leurs grands mots, leur cœur pur, leur intelligence avide ; tout chez les héros de Daniel Handler, alias Lemony Snicket, est réjouissant. Ils sont au surplus entourés d’adultes désespérants, certains bien intentionnés, d’autres indécrottablement vils, qui surlignent à forts traits leurs vertus sans qu’on les trouve mièvres ou chiants pour autant. Ils incarnent l’enfance dans tout ce qu’elle a de plus élevé. Netflix a bien canalisé le potentiel jouissif des Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Son adaptation est un régal pour les yeux et les oreilles, coloré, soigné, délirant. Quant à l’horrible comte Olaf, il est haïssable à souhait, tout comme sa bande de ratés sympathiques.

Louise-Maude Rioux Soucy

Being at Home with Claude (Vidéotron et iTunes)

Photo: Éléphant

C’était en 1992. Habité par un amour mortel, Roy Dupuis crevait l’écran en jeune prostitué, meurtrier de son amant (vibrant Jean-François Pichette) face à un policier incarné avec aplomb par un Jacques Godin au sommet de son art. Le quasi-huis clos tiré de la pièce de René-Daniel Dubois par Jean Beaudin confirmait son époustouflant potentiel filmique. Restauré par Éléphant, mémoire du cinéma québécois, il est offert en ligne sur Illico et iTunes. Il faudra attendre l’adaptation des Muses orphelines de Michel Marc Bouchard par Robert Favreau en 2000, hélas introuvable en ligne, pour renouer avec pareil état de grâce, des planches à l’écran, magie que reproduira Xavier Dolan avec Tom à la ferme du même dramaturge, dispo gratuitement, lui, sur CBC Gem.

Louise-Maude Rioux Soucy

Little Women (CBC Gem, Tou.tv, Netflix)

Aimez-vous Les quatre filles du docteur March ? Quelle version de ce tendre et irrésistible classique de Louisa May Alcott préférez-vous ? Celle où Winona Ryder crève l’écran dans le rôle de l’ardente aspirante romancière Jo ? À moins que ce ne soit la relecture de Greta Gerwig (Lady Bird), qui célèbre à la fois l’autrice et son œuvre, où l’incandescente Florence Pugh campe une redoutable Amy ? Ou, encore, la sage mouture télévisée dans laquelle évolue la lumineuse Emily Watson en bienveillante et courageuse matriarche ? Pourquoi choisir quand on peut toutes les revoir ? Les deux longs métrages sont disponibles en VSD et sur Netflix ; la minisérie, sur CBC Gem et Tou.tv.

Manon Dumais

Alias Grace (CBC Gem, Netflix)

Ontario, 1843. Thomas Kinnear (Paul Gross) et Nancy Montgomery (Anna Paquin), sa gouvernante et maîtresse, sont violemment assassinés par deux domestiques, James McDermott (Kerr Logan) et la jeune Grace Marks (Sarah Gadon). L’affaire fait couler beaucoup d’encre, et en 1996, Margaret Atwood s’en inspire pour écrire un roman où elle s’intéresse à la condition féminine, au clivage des classes sociales et à la maladie mentale. En 2017, une série de six épisodes écrite par la romancière et Sarah Polley (Away from Her) voit le jour. Signée Mary Harron (I Shot Andy Warhol), Alias Grace s’avère une sombre et fascinante descente dans la psyché féminine qui tourne au cauchemar éveillé. Glaçant.

Manon Dumais

Little Dorrit (CBC Gem)

Photo: CBC

Quelques années avant d’éblouir la communauté Netflix dans les deux premières saisons de la série The Crown, Claire Foy s’est fait connaître du public britannique en prêtant ses traits à Amy Dorrit. Série de huit épisodes fidèlement adaptée d’un roman de Charles Dickens, Little Dorrit trace le destin d’une jeune orpheline de mère qui subvient aux besoins de son père, emprisonné pour dettes depuis qu’elle est née, en travaillant comme couturière chez une vieille dame acariâtre. Au menu de cette ambitieuse et soignée série en costumes du scénariste Andrew Davies (spécialiste de Jane Austen) : courageuse héroïne, amours déçues et revers de fortune sur fond d’injustice sociale.

Manon Dumais

Le matou (Club illico et iTunes)

​Il y a presque 35 ans, au Festival des films du monde de Montréal (alors encore bien vivant…), arrivait sur nos écrans l’adaptation cinématographique du best-seller qui a fait connaître Yves Beauchemin. Le cinéaste Jean Beaudin, à qui on avait passé la double commande d’un long métrage et d’une série télé, une coproduction France-Canada de surcroît, se tirait bien d’affaire dans cette entreprise casse-cou, et nous faisait du même coup découvrir un jeune acteur-enfant fort talentueux à la gouaille irrésistible : Guillaume Lemay-Thivierge. Trois décennies plus tard, ce film nous transporte dans un Vieux-Montréal pas encore en voie d’embourgeoisement, donne le goût de relire le roman et peut-être même de revoir la version télévisuelle, qui laissait « respirer » l’intrigue au long cours du Matou. Un jour, si elle devient à nouveau disponible.

Amélie Gaudreau

Simon (Télé-Québec, 9 h 30 en semaine et 7 h en fin de semaine, à Telequebec.tv et sur Netflix)

Le charmant petit lapin espiègle créé par l’autrice franco-américaine Stephanie Blake réjouit depuis près de vingt ans les tout-petits, qui ont trouvé dans son cri de ralliement, « Caca boudin », un prétexte pour répéter jusqu’à plus soif ce « gros mot »… La déclinaison télévisée des nombreux albums mettant en vedette les aventures de Simon et de sa famille, proposée par France Télévision depuis 2016 sous la forme de petits épisodes de dix minutes, a conservé l’esprit ludique et parfois irrévérencieux de l’œuvre, tout en mettant mieux en valeur les personnages de l’entourage du lapereau, au premier chef ses parents, moins unidimensionnels que dans bien des œuvres destinées au même public. De beaux petits bonbons à développer en famille, sur papier et à l’écran.

Amélie Gaudreau

Les oiseaux se cachent pour mourir (Artv)

Photo: ABC

L’Australienne Colleen McCullough a pondu un best-seller lu et relu jusqu’à l’écornure des pages dans les bibliothèques, où il a tenu pendant très longtemps sur les listes d’attente tellement il fut populaire. Dans les années 1980, Daryl Duke a tiré une minisérie bonbon de ce roman aux vertus littéraires pauvres, mais à l’efficacité redoutable, laquelle a connu un succès phénoménal qu’Artv remet en avant le dimanche, à midi, et le mercredi, à 20 h. À l’époque, la réalisation somme toute soignée, avec ses images d’Épinal spectaculaires, tranchait avec les productions habituelles. Sans compter la présence magnétique de Richard Chamberlain, dans la peau du tourmenté père Ralph de Bricassart, déchiré entre son amour pour Meggie, sa foi et ses ambitions religieuses.

Louise-Maude Rioux Soucy

Il pleuvait des oiseaux (Super Écran, lundi 21h25, et sur Crave)

​Le roman primé de Jocelyne Saucier a trouvé un bien bel écrin cinématographique dans cette adaptation réalisée par Louise Archambault mettant en vedette pour une dernière fois au grand écran l’extraordinaire Andrée Lachapelle. On est bercés par l’ambiance tranquille de la forêt abitibienne où sa Marie-Desneiges trouve refuge auprès de deux vieux ermites, incarnés magnifiquement par Gilbert Sicotte et Rémy Girard, ce dernier particulièrement émouvant dans ses interprétations de succès de Gilles Vigneault et de Tom Waits… L’urgence de profiter d’un amour improbable, et surtout de vivre en paix et jusqu’au bout, anime ce très beau film qui gagne à être vu sur le plus grand écran possible…

Amélie Gaudreau