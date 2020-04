Song for our Daughter, Laura Marling

Bienveillante Laura ! Pendant que Lady Gaga reporte la sortie de son album aux calendes déconfinées, l’autrice-compositrice-interprète britannique devance la sienne, exprès pour nous aider à traverser la crise. Avec le bon ton : après s’être aventurée encore plus loin dans le folk-rock sur son sixième album, l’exquis Semper Femina (2017), Laura Marling se rapproche de l’intime en dédiant ce nouvel album, très traditionnellement folk et acoustique, à sa fille imaginaire, en s’inspirant du recueil Letter to my Daughter de Maya Angelou. Avec pour résultat cet album plus uniforme, moins dans la forme que dans l’émotion, qui nous force à nous attarder sur l’impeccable flair mélodique de Marling, sur sa voix évocatrice (soulignée par d’angéliques harmonies vocales) et son exemplaire jeu à la guitare. Les moments de joie sur Strange Girl et la beatlesque For You, de recueillement sur The End of The Affair ou Hope We Meet Again font de ce disque un réconfortant compagnon de confinement.



Song for our Daughter ★★★★ ​Folk Laura Marling, Partisan