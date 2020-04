Apprentissages de salon

Pendant que l’on débat sur le meilleur moment pour rouvrir les écoles au cours de cette pandémie de COVID-19, les jeunes de tous âges peuvent se rabattre depuis une semaine sur de nouveaux rendez-vous télévisés et Web de Télé-Québec. Créés à toute vitesse et dans un contexte technique et sanitaire difficile, les différents volets du projet En classe marchent sur la fine ligne entre l’apprentissage scolaire et le divertissement.

De par son mandat éducatif, Télé-Québec a déjà les mains dans le contenu nutritif — quoique parfois givré. Il était logique pour le diffuseur de porter sur ses épaules l’initiative qui devait, selon la commande du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, permettre « aux jeunes de maintenir leurs acquis scolaires durant la période de fermeture de nos écoles ».

« Ça allait de soi, lance la présidente-directrice générale de Télé-Québec, Marie Collin. On a de l’expertise en interne pour le jeunesse, autant en numérique qu’en linéaire, on ne partait pas de zéro. Alors, on a rapidement ouvert la machine. »

La vitesse, c’est un des points communs des récentes émissions créées en temps de pandémie, comme Ça va bien aller à TVA, ou Un phare dans la nuit à la radio de Radio-Canada. En classe s’est monté en environ deux semaines. Une tâche qui prendrait au bas mot de quatre à cinq mois, estime la productrice Julie Lavallée, chez Trio orange, qui fait partie de l’aventure.

L’initiative En classe se compose essentiellement de nouveaux rendez-vous quotidiens, à écouter la semaine à partir de son salon ou devant son ordinateur. Les plus petits ont droit aux courts Moments doux de Passe-Partout, en costume, mais confinée à la maison. Les Québécois d’âge primaire sont conviés entre 10 h et 11 h à deux nouveaux rendez-vous. D’abord, il y a Une dictée complètement dingue — menée de manière interactive par trois des champions de Cochon dingue : Pascal Morrissette, Pascal Barriault et Valérie Chevalier. Suit à l’antenne L’école à la maison, où revient Morrissette avec Anaïs Favron, qui met en lumière des capsules enregistrées par des professeurs. À 15 h 30, les élèves du secondaire sont le public cible de Suppléants, animé par Catherine Brunet et Pier-Luc Funk, où une série de personnalités se font professeurs. Télé-Québec a aussi enrichi En classe du travail de Martin Carli, de l’émission Génial !.

Photo: Télé-Québec

« On fait un laboratoire tous ensemble », dit Marie Collin. Il faut qu’il y ait des moments plus ludiques, de détente, mais on a aussi des enseignants dans des émissions comme L’école à la maison. On travaille aussi avec des doctorants en pédagogie, des professeurs de l’UQAM en didactique… On ne se serait pas lancé là-dedans sans experts autour de nous. »

La productrice Julie Lavallée travaille depuis longtemps dans les formats jeunesse, et son employeur Trio orange a répondu présent à l’appel de Télé-Québec en menant trois productions : L’école à la maison, La dictée complètement dingue et Les suppléants. « On est quand même dans une émission de télé, on a le soin de faire une émission captivante, divertissante, explique-t-elle. Mais le plus important, c’est la richesse du contenu. Le mandat c’est ça, et c’est ce qu’on veut accomplir. »

Dans ses projets, Mme Lavallée est habituée d’œuvrer avec des consultants, mais avec En classe, « on est plus dans le pédagogique et dans le scolaire. On a créé des escouades sur chaque émission, avec un enseignant, un réalisateur, un animateur et un recherchiste. Ils ont la responsabilité de produire des segments pour chaque quotidienne ».

Ceux qui animent ces émissions sont pour la plupart des habitués du genre, et ont été choisis par le producteur et le diffuseur d’une part parce qu’ils étaient capables de travailler vite et bien, mais aussi parce qu’ils faisaient déjà partie de la vie des plus ou moins jeunes. « C’est porté par des gens à qui [les jeunes] font confiance pour d’autres contenus. On est déjà dans leur univers », note Marie Collin.

Sécurité maximale

Comme dans presque toutes les émissions de télévision du moment, les invités des nouvelles productions d’En classe se filment de la maison, avec une caméra Web. Mais les animateurs, eux, se rendent en studio pour enregistrer leurs segments, qui servent de transitions entre les capsules éducatives.

« On a à respecter en tout point ce qui est distanciation sociale et règles sanitaires, note la productrice Lavallée. Ça ajoute beaucoup de boulot, tout est en télétravail, toutes les rencontres se font virtuellement. »

J’avais peur de ce que les gens verraient de l’extérieur. On dit aux gens de rester à la maison et nous, on sort pour faire une émission de télé […] Mais ce qui m’a convaincue, c’est l’impression de me sentir utile. Quand j’ai su que c’était éducatif ET le "fun", je me suis dit que les jeunes avaient besoin de ça.

Et simplement se rendre sur les lieux de tournage est une aventure, raconte Pascal Morrissette. Juste le protocole de désinfection, « c’est une grosse affaire, c’est cinq pages de consignes ! On désinfecte nos poignées de voiture, on ne peut pas s’arrêter en chemin en allant au studio. On a chacun nos heures d’arrivée, on se fait prendre notre température à la porte avec un genre de pistolet, on désinfecte nos mains à chacune des étapes, on enlève nos vêtements pour ne pas qu’ils contaminent le plateau ». Et les techniciens sont masqués et se lavent les mains plusieurs fois par heure.

Pour Morrissette — qui avoue être du genre à toujours respecter les règles — comme pour l’animatrice Catherine Brunet (Le chalet, Pour toujours plus un jour), cette méthode sanitaire est un peu épeurante, mais aussi très rassurante. « J’avais peur de ce que les gens verraient de l’extérieur, note Brunet, qui forme un excellent duo avec Pier-Luc Funk dans Les suppléants. On dit tellement aux gens de rester à la maison et nous, on sort pour faire une émission de télé […] Mais ce qui m’a convaincue, c’est l’impression de me sentir utile. Ça fait un mois et demi que je suis chez nous et là, j’avais envie d’aider, de faire ma part. Quand j’ai su que c’était éducatif ET le fun, je me suis dit que les jeunes avaient besoin de ça. »

Quant à Pascal Morrissette, il raconte que depuis le début de la crise, il reçoit beaucoup de messages sur ses réseaux sociaux de la part de parents qui espèrent un message d’encouragement pour leurs enfants. « J’en fais beaucoup. Je sens vraiment le besoin que les parents ont d’être accompagnés. Et [ce qu’on propose] ça donne une routine, et une routine fiable. »

Une section du site En classe s’adresse d’ailleurs aux parents, note Marie Collin. « Ce ne sont pas des professeurs, des pédagogues, on veut s’assurer de les appuyer. »

Chose certaine, le terme « congé pédagogique » prend désormais un tout autre sens.