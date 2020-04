«Defending Jacob», comme un film de huit heures

Dans une banlieue cossue de Boston, un crime est commis. Un adolescent est retrouvé, sans vie, sur le chemin de l’école. Un autre garçon, discret et taciturne, se fait accuser du meurtre. Après tout, les deux jeunes n’étaient-ils pas dans la même classe ? La victime ne se moquait-elle pas sans arrêt du suspect ?

C’est ainsi que commence la série

. Jacob, c’est l’accusé. Celui qui le « défend », c’est son père. Lui-même procureur, il sent qu’il doit protéger son fils. Des limbes de la justice, des flashs des photographes, des rumeurs haineuses. Mais les soupçons et les regards en coin se multiplient. Et Jacob et ses parents se retrouvent bientôt prisonniers de leur propre maison. Dehors, la meute de journalistes et le tribunal de l’opinion publique pèsent trop lourd. Condamnent sans appel.

Adaptée d’un roman à succès de l’avocat William Landay, paru en 2014, cette production de Paramount Television, diffusée par Apple TV+, compte sur la réalisation, de l’épisode 1 à 8, d’un seul cinéaste. Le Norvégien Morten Tyldum, connu pour avoir signé The Imitation Game. Le biopic oscarisé, dans lequel Benedict Cumberbatch incarnait le mathématicien Alan Turing, reposait néanmoins sur un scénario autrement plus gentillet.

On ne veut plus seulement suivre une histoire. On veut décortiquer des personnages. Ça permet d’aller beaucoup plus loin dans la noirceur. Parce qu’on ne fait pas que choquer. On offre une expérience subjective.

Ce scénario-ci est signé par Mark Bomback. Un New-Yorkais qui a, entre autres, apposé sa griffe sur The Wolverine et le nettement moins subtil Fifty Shades of Grey. Il reste qu’en ce qui a trait aux nuances de gris, Defending Jacob excelle. « C’est une histoire qui creuse des zones sombres. Il n’y a pas d’absolus », précisait Mark Bomback lorsque nous le rencontrions en janvier, à l’occasion du Winter Press Tour, à Pasadena, en Californie.

La présence de Morten Tyldum aura-t-elle aidé à entraîner ce récit dramatique dans des eaux aussi marécageuses ? Un cinéaste hollywoodien classique n’aurait-il pas donné dans plus de facilité ? Le scénariste en est certain. « Defending Jacob, c’est l’équivalent des bonshommes du samedi matin en Scandinavie », s’amuse-t-il.

C’est vrai que l’ensemble évoque un esprit Millenium (la version suédoise dénuée de Daniel Craig). « Ce qui m’a plu, c’est d’avoir le droit de ne PAS faire de la télé traditionnelle, remarque à son tour Morten Tyldum. C’est comme un film de huit heures. L’histoire a une fin. On ne peut pas se permettre de sauter un épisode. Sinon, on manque le troisième, par exemple, plus rien ne se tient. »

Secrets et mensongeset mensonges encore

Avec le luxe du temps et l’attention aux détails vient la qualité. La complexité. Le cinéaste se félicite d’ailleurs qu’au-delà du plus classique « jusqu’où irait-on pour notre enfant », sa série sophistiquée aborde des thèmes existentiels du type : une vie sans mensonge est-elle réellement possible ? Un couple qui se dit tout, est-ce réellement l’idéal ? N’y a-t-il pas des secrets qui devraient rester enterrés ? « Il y a quelque chose d’Ibsen ou de Strindberg dans cette histoire », note-t-il de son accent chantant.

D’emblée, l’atmosphère inquiétante, les rues mouillées par la pluie et les tons de gris évoquent le brillant Prisoners de Denis Villeneuve. L’unité de la direction artistique de Gina B. Cranham, des costumes de Johanna Argan, de la photo de Jonathan Freeman est en outre à souligner. « Nous étions très attentifs aux couleurs. Nous avons créé plusieurs thèmes visuels. Le décor a été construit sur mesure afin de pouvoir cadrer chaque acteur idéalement dans différents immeubles, différentes fenêtres », explique Morten Tyldum.

Si quelques iPhone et iMac trop apparents accrochent l’œil (placement de produits !), on retient surtout ces gros plans soignés de mains menottées, de visages décomposés pris à angles divers. Le montage sonore comme visuel aussi. Ces transitions élégantes entre le père faisant des longueurs dans son couloir de piscine et la mère parcourant les allées d’épicerie. Sans omettre la musique originale de l’Islandais Atli Örvarsson — et les chansons additionnelles choisies avec soin. Season of the Witch de Donovan. You Were a Kindness des National. Time to Give des White Lies.

Photo: Apple TV+

Serait-ce le signe annonciateur d’une nouvelle vague en télé américaine ? Plus lente, moins commerciale, plus artistique ? Mark Bomback en est convaincu. « Il y a vingt ans, un livre comme Defending Jacob n’aura pas pu être adapté autrement qu’en film à grand déploiement présenté dans les multiplex et mettant en vedette Harrison Ford. »

Selon lui, la tendance s’explique par la montée en puissance de la minisérie au nombre d’épisodes limités, très prisée, déjà, au Royaume-Uni. « On ne veut plus seulement suivre une histoire. On veut décortiquer des personnages. Ça permet d’aller beaucoup plus loin dans la noirceur. Parce qu’on ne fait pas que choquer. On offre une expérience subjective. »

Expérience en effet, Defending Jacob aborde aussi la double vie des jeunes de notre ère. Les identités multiples qu’ils endossent en ligne. « L’enfance d’aujourd’hui ne ressemble en rien à celle d’autrefois. Mon fils de 12 ans est confronté à des choses qui n’ont rien à voir avec ce que j’ai connu gamin, remarque Morten Tyldum. Avant, nous avions peur de ce que les enfants faisaient quand ils étaient à l’extérieur de la maison. Aujourd’hui, c’est de ce qu’ils font quand ils sont dans leur chambre. Et ça, c’est terrifiant. »

Le fils terrifié, accusé, forcé à devenir un adulte trop rapidement est d’ailleurs incarné par le parfaitement dégingandé Jaeden Martell, qui a joué dans la version cinématographique du IT de Stephen King. Michelle Dockery, récompensée pour son rôle dans Downton Abbey, se glisse quant à elle avec adresse dans le rôle de sa mère bouleversée. Et Chris Evans s’avère stoïque, sobre et solide en père prêt à tout. On en oublie presque qu’il fait partie de la bande quasi interchangeable des Chris. (Soit tous ces acteurs ainsi nommés — Pine, Pratt, Hemsworth et Evans, donc — qui ont joué les superhéros pour Marvel. Respectivement : Spider-Man, Star Lord, Thor et Captain America.)

Les fidèles de thrillers légaux le savent : trop souvent, dans les enquêtes, les scénaristes colmatent les trous à la va-vite, laissent des intrigues irrésolues, offrent une résolution boboche à la « diantre, l’assassin avait un frère jumeau ! » Pas ici. Jusqu’à la toute dernière scène, des questions sont posées, des réponses fournies, des surprises réservées.

Avec ses accents de vérité et de cruauté, Defending Jacob parvient ainsi à sonder le sujet de la transmission, de l’éducation, de la parentalité. « Dans nos enfants, nous voyons notre propre reflet, remarque à ce sujet Mark Bomback. Nous voulons qu’ils soient le meilleur de nous. Tout en ayant peur qu’ils deviennent le pire. »

Notre journaliste était l’invitée d’Apple TV+.