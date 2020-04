«9/11 Kids»: jeunes lecteurs interrompus

Où étiez-vous le 11 septembre 2001 ? Le président Bush, lui, était à Sarasota, en Floride, dans une classe de 2e année. Ce jour-là, ces élèves avaient l’impression d’avoir gagné un championnat mondial de lecture, passés de manière fulgurante de la queue au sommet du peloton sous la tutelle déterminée de Kay Daniels, leur incomparable professeur. Les attentats terroristes auront fait voler en éclats cette courte victoire, qu’ils racontent avec un touchant recul maintenant qu’ils sont dans leur mi-vingtaine dans 9/11 Kids.

Il est fascinant de renouer avec cette cohorte choisie pour sa vivacité parmi les classes démunies de l’Amérique. On les redécouvre enfants, pleins d’espoir, l’œil brillant, voire gourmand, puis sonnés par la terreur aux côtés d’un George W. Bush sous le choc. On les retrouve surtout façonnés par cette expérience limite, certains renforcés, d’autres encore fragiles. Car ce documentaire ne raconte pas seulement l’histoire d’une poignée de jeunes Noirs et de Latinos, mais celle d’un pays transformé par ces attaques.

Sans jugements ni faux semblants, 9/11 Kids cumule les témoignages à cœur ouvert. S’il n’est pas exempt d’angélisme à l’occasion, il s’en dégage une profonde adéquation avec le monde tel qu’il s’est dessiné dans la foulée. Au premier chef, une Amérique déchirée par un ségrégationnisme rampant que même l’élection d’un président noir n’aura pas su apaiser. C’est doux et amer à la fois, très juste aussi, avec, en filigrane, le pouvoir des livres, jamais oublié, même dans l’adversité.