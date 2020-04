Parce qu’il faut en rire…

La chaîne Z propose sa toute première émission diffusée en direct de son histoire, une édition spéciale de son Roast Battle, toujours animée par Alexandre Barrette, qui réunit une dizaine d’humoristes (dont Laurent Paquin, Adib Alkhalidey et Marie-Lyne Joncas) qui ont pour mission de « s’acharner » sur la crise qui nous occupe à coups de blagues.

Roast COVID-19, Z, 21 h

Les raisons de leur rupture

On entend beaucoup parler d’Albert Camus, ou plutôt de son roman La peste, par les temps qui courent. Ce documentaire, original dans sa forme, dresse le portrait du célèbre écrivain et de Jean-Paul Sartre, mais surtout de leur amitié échelonnée sur près de dix ans et qui s’est achevée pour des raisons politiques, philosophiques, littéraires et personnelles…

Sartre-Camus : une amitié déchirée, Planète+, 21 h