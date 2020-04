Elles aussi…

Les Allemandes ont souvent été perçues comme des victimes du régime nazi, et elles le furent plus souvent qu’à leur tour, mais ce documentaire français montre comment elles se sont impliquées dans l’effort de guerre et comment plusieurs d’entre elles ont commis des horreurs aussi terribles que leurs compatriotes masculins…

Les femmes du IIIe Reich, Télé-Québec, 20 h

Plus futés qu’en apparence…

Cette comédie Web reprend le canevas classique du duo de policiers pas trop futés en le détournant un brin. On y suit les étranges enquêtes sur des meurtres tout aussi bizarres des divertissants détectives Patenaude et Detroit (Alexandre Bisaillon et Yannick De Martino), dont les théories en apparence absurdes ne le sont pas toujours… Totalement.

Top Dogs : homicides, noovo.ca