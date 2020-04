Les flâneurs

Des feux à éteindre

​Le duo Rouge Pompier, Jessy Fuchs (voix, guitare) et Alexandre Portelance (batterie), est régulier comme un métronome : il lance un album tous les quatre ans, et leur titre respectif est inspiré d’une personnalité. Après Kevin Bacon (2012) et Chevy Chase (2016), voilà le groupe rock-grunge qui revient avec Neve Campbell. Si le groupe a su déconner à souhait par le passé, l’approche musicale est ici plus lourde, sérieuse, voire emo, à l’image de la pochette montrant un ours polaire s’accrochant à sa banquise. De par les thèmes un peu déprimants, le disque est de son temps, même si musicalement Rouge Pompier la joue très classique, hors des modes.