Notre choix cette fin de semaine

Retourner à Montréal

On oserait dire « de l’ancien temps ». Cette émission voyageuse française (tournée en 2018) nous invite au voyage dans la métropole, le temps d’un été. De quoi faire le plein d’une variété d’événements et de petits bonheurs auxquels nous n’aurons sans doute pas droit cet été…

Échappées belles, TV5, vendredi, 19 h 30

Ciné-Pâques

Alors qu’on aurait le temps de regarder la version intégrale de Jésus de Nazareth, le classique de Zeffirelli n’est pas diffusé… On peut toutefois se tourner vers une sélection de films bibliques, dont le marathon à Cinépop vendredi dès 9 h 55 (Le roi des rois, La passion et Le royaume des cieux), L’exode. Dieux et rois, de Ridley Scott, avec Christian Bale dans le rôle de Moïse (V, dimanche, 16 h 15), et l’éternel Les dix commandements de Cecil B DeMille (Radio-Canada, dimanche, 22 h 20).