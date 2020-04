​Sur vos écrans: du drôle et du moins drôle

Parce qu’il faut aussi en rire…

L’humour est l’un des exutoires les plus prisés pour passer à travers cette tempête extraordinaire qui nous confine à la maison depuis quelques semaines. Les spectacles et manifestations comiques abondent sur la Toile et en rediffusion au petit écran. La chaîne Z sort de son ordinaire en présentant sa première émission diffusée en direct, une édition un peu spéciale de sa populaire Roast Battle : le grand duel, toujours animée par Alexandre Barrette. Pas d’affrontement entre des paires d’humoristes à l’horizon : qu’une bande de comiques qui vont « s’acharner » sur la COVID-19 et ses contraignantes conséquences, à coups de blagues « dans une formule où absolument tout sera permis », indique le communiqué de Z, à l’exception de la transgression des règles d’éloignement physique en vigueur… Maxim Martin, Laurent Paquin, Adib Alkhalidey, Christine Morency, Marie-Lyne Joncas et Sébastien Dubé (le Denis Drolet barbu) figurent parmi la liste des invités de ce défoulement comique.

Z, jeudi 21 h

Parce qu’elles ont aussi participé…

Lorsqu’il est question des horreurs commises par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale, l’usage du féminin est plutôt rare, sinon pour indiquer que les femmes de cette nation sous l’emprise d’un régime politique fasciste ont subi de lourdes conséquences de ce terrible conflit. Ce documentaire français nous montre, à coups d’exemples dérangeants, que les Allemandes n’ont pas seulement participé « par ricochet » aux horreurs nazies. Bien que considérées comme « inférieures » aux hommes par les dirigeants du parti nazi, les Allemandes ont été mises en valeur par le régime hitlérien, en tant que mères de futurs soldats, ouvrières pour soutenir le Reich et, plus tard, comme infirmières sur les champs de bataille, bourreaux des plus vulnérables de la société et gardiennes de camps de concentration… Ce portrait du rôle des femmes allemandes dans les horreurs nazies donne un aperçu du pouvoir de la propagande hitlérienne, et bien souvent, donne froid dans le dos.

Télé-Québec, mardi, 20 h

Parce qu’il peut difficilement faire autrement…

Les amateurs de séries policières britanniques se souviendront sans doute de La disparition (The Missing), diffusée au milieu des années 2010 (entre autres à Radio-Canada), une production de la BBC dont chacune des deux saisons racontait les suites d’enquêtes infructueuses sur des disparitions d’enfants. Elles avaient en commun le personnage du détective Julien Baptiste, policier français à la retraite jadis affecté à ces enquêtes sans issue. Le personnage incarné avec beaucoup de justesse par Tchéky Karyo semble avoir beaucoup inspiré les scénaristes (et frères) Harry et Jack Williams, puisqu’ils ont créé une série dérivée dans laquelle il prend reprend du service, même s’il est retraité et en vacances à l’étranger… À la demande d’une amie de longue date qui travaille pour la police néerlandaise, l’ex-enquêteur donne un coup de main sur une affaire de disparition d’une travailleuse du sexe d’Amsterdam, affaire qui aura des échos sur sa vie personnelle.

Le visionnement de la semaine On ne pourra pas accuser Kenya Barris de ne pas avoir de la suite dans les idées… Le scénariste et producteur américain s’est fait connaître et reconnaître grâce à sa comédie de situation Black-ish (toujours diffusée à ABC et à CityTv au Canada), qui dresse le portrait d’une famille afro-américaine de classe moyenne supérieure d’aujourd’hui, et a creusé ce terreau fertile avec deux productions dérivées, Grown-ish et Mixed-ish. Cette fois, pour le compte de Netflix, il poursuit dans le même genre télévisuel, avec le portrait d’une famille de « nouveaux riches » afro-américains qui apprend à conjuguer avec cette abondance et sa volonté de faire le « bien », quoi que puisse signifier ce concept dans le monde d’aujourd’hui. En plus de signer le scénario, Barris se donne le rôle du paternel de la tribu, une première incursion pour lui de l’autre côté de la caméra.



#BlackAF

Netflix, dès vendredi

Le poids des erreurs true crime avec cette série documentaire produite et réalisée par un aréopage de « vedettes » du documentaire américain, dont Liz Garbus (What Happened, Miss Simone ?) et Alex Gibney (Taxi to the Dark Side), qui décortique en neuf épisodes huit cas d’erreurs judiciaires dénoncées par l’organisme Innocence Project. La série met en relief les failles du système judiciaire américain, mais aussi et surtout les conséquences de ces erreurs pour les innocents condamnés à tort et leurs proches, les proches des victimes des crimes, et la perte de confiance du public envers le système de justice.



PBS, dimanche, 21 h