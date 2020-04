Au revoir aux Rose

La comédie de situation canadienne-anglaise la plus populaire chez nos voisins du sud tire sa révérence, après six saisons d’aventures étranges des Rose, la famille de riches ruinés… En complément, CBC propose une émission spéciale sur ce phénomène télévisuel acclamé sur le tard.

Schitt’s Creek, suivi de Best Wishes, Warmest Regards : A Schitt’s Creek Farewell, CBC, dès 20 h et CBC Gem

Polar franco-ontarien

Après une première fenêtre de diffusion à Artv l’automne dernier, cette minisérie policière, produite et tournée en Ontario, profite d’une nouvelle chance auprès du public. On y suit l’enquête menée par une policière (Hélène Florent) sur le meurtre d’une jeune femme autochtone à laquelle elle n’est pas complètement étrangère…

Eaux turbulentes, Radio-Canada, 20 h