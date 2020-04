Les flâneurs

Muscles et magie

Plus onéreuse série à ce jour de la plateforme Netflix, The Witcher se situe quelque part entre l’univers du Trône de fer et celui du Seigneur des anneaux. Henry Cavill, les cheveux blanc-blond, incarne le personnage éponyme : un chasseur de monstres et de démons dans un Moyen Âge sauce Fantasy à la parlure souvent très moderne. C’est plein d’alliances troubles et de trahisons… et d’un humour pince-sans-rire salutaire. Très bien fait, des effets spéciaux aux imposants décors. Les amateurs connaissent déjà, mais les curieux pourraient bien aimer.