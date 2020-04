Gare aux lingettes

Les médias relaient depuis quelques jours des articles sur les risques de jeter les lingettes désinfectantes dans les toilettes pour nos pauvres vieux égouts. Ce documentaire de la BBC l’illustre avec éloquence…

Un monstre dans les égouts, Explora, 20 h

Avec les derniers nomades

Dans cette série documentaire, le docteur en neuropsychologie et aventurier Guillaume Dulude part à la rencontre de peuples qui arrivent encore à préserver leur mode de vie millénaire, en vivant de chasse et de cueillette, et tente de les suivre quelques jours.

Tribal, TV5, 21 h

Vues d’ici

L’un qui fait un grand bien, l’autre qui déstabilise un peu. Un bien beau programme double de films québécois qui valent le détour.

Paul à Québec et Tu dors Nicole, Radio-Canada, 20 h et 23 h