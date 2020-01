Le filet social

Le dernier épisode de cette saison dans les couloirs de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont s’intéresse aux problèmes sociaux engendrés par les problèmes de santé et la situation inverse, et comment nos médecins et travailleurs de la santé doivent conjuguer avec cette donne.

De garde 24/7, Télé-Québec, 20 h

Rouvrir les enquêtes

Même les non-amateurs de séries documentaires de type true crime ne pourront résister à cette nouveauté québécoise qui s’intéresse aux meurtres de dizaines de femmes assassinées dont les dépouilles ont été retrouvées dans la région montréalaise dans les années 1970 et 1980. On y suit une équipe d’enquête déterminée qui récolte patiemment témoignages et éléments de preuve, soulève l’hypothèse d’un (ou de plusieurs ?) tueur en série. Comme un (très bon) polar.

Sur les traces d’un tueur en série, Canal D, 20 h