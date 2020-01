Notre choix cette fin de semaine

L’autre jour de l’An

Kim Thúy raconte les traditions du jour de l’An lunaire, célébré samedi, en compagnie de Sylvie Léonard, André Sauvé, l’anthropologue Mathieu Poulin Lamarre et la chorégraphe Rhodnie Désir.

À la table de Kim, Artv, vendredi, 20 h

La juriste et les migrants

Ce documentaire « prudent » relate la mise en place du Pacte mondial pour une migration sûre et ordonnée dirigée par la juriste québécoise Louise Arbour.

Passage périlleux : Louise Arbour et le futur de la migration, RDI, samedi, 20 h

Soirée de filles

Deux « nouvelles venues », Lizzo et Billie Eilish, dominent la course aux récompenses et offrent des performances à la fête de la musique américaine.

The 62nd Annual Grammy Awards, CityTv et CBS, dimanche, 20 h