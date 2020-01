Les narcissiques

Ce documentaire un peu éparpillé du Montréalais d’origine John Walker s’intéresse à un phénomène malheureusement en essor : ces êtres narcissiques qui se croient supérieurs aux autres, qui estiment que tout leur est dû, et qui, de surcroît, sont de plus en plus nombreux à atteindre les hautes sphères du pouvoir…

Trou de cul, une théorie, Télé-Québec, 20 h

D’un feu à l’autre

Tandis que l’Australie brûle toujours, cet épisode de l’émission d’affaires publiques Frontline, diffusée à PBS l’automne dernier, revient sur les grands feux qui ont embrasé la Californie un an plus tôt, les plus importants de l’histoire de cet État, sur leurs origines et sur leurs effets climatiques.

Grands reportages, RDI, 20 h