Agents zélés

Au programme, outre un reportage sur une décontamination aux moisissures d’une maison qui tourne très mal, il sera question d’agents frontaliers canadiens qui sont un peu trop zélés lors de fouilles d’appareils électroniques de voyageurs…

La facture, Radio-Canada, 19 h 30

Briser la pyramide

Cette série de fiction suit dans la Floride paumée des années 1990 les tractations d’une jeune veuve (Kirsten Dunst, parfaite) pour détruire de l’intérieur une entreprise de vente pyramidale aux accents sectaires qui lui a pris son mari. Le Québécois Théodore Pellerin y brille en gourou de bas étage…

On Becoming a God in Central Florida (version française), Super Écran, 21 h