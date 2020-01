Le sort du troisième âge

Il sera question dans cette émission de débats du sort que nous réservons aux aînés au Québec. Les maltraitances de toutes sortes que plusieurs subissent, les conditions de vie pénibles qui prévalent dans les établissements où on les entasse et la solitude qui les mine font les manchettes. Mais qu’en est-il dans la réalité ?

Zone franche, Télé-Québec, 21 h

Chez la démone

La quotidienne de Julie Snyder a pris son erre d’aller, en mélangeant les A et les inconnus, le loufoque et l’émotion. Parlant d’émotion, elle risque d’être de la partie alors qu’elle reçoit Gilles Duceppe et son fils récemment élu, Alexis Brunelle-Duceppe, ainsi que la pianiste Alexandra Stréliski.

La semaine des 4 Julie, V, 21 h