Notre choix cette fin de semaine

Controverses discutées

Les hommes en or discutent avec Denise Bombardier de l’affaire Matzneff et avec Olivier Bernard, alias le Pharmachien, de la série télé consacrée à Goop, l’entreprise et le blogue de « bien-être » de Gwyneth Paltrow, contre laquelle la communauté scientifique se mobilise.

Deux hommes en or, Télé-Québec, vendredi, 21 h et dimanche, 19 h

Des femmes hassidiques se dévoilent

Ce documentaire du Montréalais Abbey Neidik offre une rare incursion dans l’univers de juives hassidiques de la branche loubavitch, plutôt libérale, qui se confient sur leur identité et leurs aspirations.

L’essor de Shekinah, Radio-Canada, samedi, 22 h 30