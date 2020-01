Téléréalité utile

Début de la 8e saison de cette téléréalité à l’origine de plusieurs couples durables et de la naissance d’une « tralée » d’enfants. Il y a pas mal pire dans ce rayon…

L’amour est dans le pré, V, 20 h

80 ans d’hiver

Dans chacun des épisodes de cette série de téléréalité historique, une famille ontarienne d’aujourd’hui se prête au jeu de vivre dans les conditions qui prévalaient pour la population canadienne dans une décennie donnée, de la Seconde Guerre mondiale à nos jours.

Back in Time for Winter, CBC, 20 h et CBC Gem

Autobiographie trompeuse ?

Le magnat québécois Lino Saputo a publié sa biographie récemment. Un reportage met en relief des aspects manquants dans ce récit…

Enquête, Radio-Canada, 21 h