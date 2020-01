Retour au Vatican

Le « jeune » pape (Jude Law) n’est plus en mesure d’occuper son rôle. Qu’à cela ne tienne, la série réalisée par le cinéaste italien Paolo Sorrentino revient avec un pape tout neuf, un étrange « sir » anglais incarné par John Malkovich.

The New Pope, HBO et Crave, 21h

Les retrouver, deux ans plus tard

La surprise télévisuelle québécoise de l’an dernier, cette comédie dramatique qui raconte le quotidien de jeunes femmes qu’on voit rarement au petit (et même au grand écran), celles qui tirent le diable par la queue, revient avec cette deuxième saison qui s’annonce encore meilleure que la première. On retrouve Carolane, Fabiola et Ada, deux ans après le crime de cette dernière dans les trois premiers épisodes, diffusés en rafale.

M’entends-tu, saison 2, Télé-Québec, dès 22 h