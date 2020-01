«M'entends-tu?»: lumineuses retrouvailles

M’entends-tu? saison 2 Télé-Québec, les trois premiers épisodes diffusés en rafale, lundi, dès 22 h, et tous les épisodes de la saison mis en ligne le même jour sur telequebec.tv

La comédie dramatique de Florence Longpré, Pascale Renaud-Hébert et Nicolas Michon a frappé fort lors de sa mise en ligne en décembre 2018. Cette incursion, à la fois rude et tendre, drôle et tragique, mais jamais trop caricaturale dans l’univers de trois jeunes femmes issues d’un milieu défavorisé qui peinent à se faire réellement entendre a surpris et saisi le public comme la critique.La suite, qui rattrape Ada, Fabiola et Carolane deux ans après les événements tragiques qui ont conclu la première saison, s’annonce encore plus réussie. C’est du moins le constat qu’il est possible de tirer au vu des quatre premiers épisodes. Les auteurs ont eu la bonne idée de consacrer à chacune de leurs héroïnes un épisode complet qui détaille la situation dans laquelle elles se retrouvent après le crime d’Ada, qui a mené à l’éclatement de leur cellule amicale, qui semblait pourtant à l’épreuve de tout. Ce choix scénaristique, jumelé aux thèmes pas très joyeux qui sont abordés dans ces épisodes, dote l’ensemble d’une charge dramatique encore plus intense, heureusement entrecoupée de moments plus lumineux, légers et rigolos qui ont fait la marque de cette série.On retrouve donc les personnages toujours incarnés à la perfection par Ève Landry, Mélissa Bédard et Florence Longpré avec bonheur et une certaine appréhension quant à leur avenir et à celui de leur amitié mise à mal. Leurs chansons, sérieuses ou drôles, les aideront à traverser les épreuves sur leur chemin.