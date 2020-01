La crème de la crème

Le plus ancien jeu-questionnaire toujours en ondes chez nos voisins du sud propose une série bien spéciale cette semaine : son animateur, le Franco-Ontarien Alex Trebek, que l’on sait très malade, reçoit pour des joutes exceptionnelles les trois meilleurs joueurs de l’histoire de l’émission. Ça s’annonce corsé…

Jeopardy : The Greatest of All Time, ABC, 20 h

Méchant virus

Le trio familial de scénaristes Piérard-Dansereau et le réalisateur Yan Lanouette Turgeon, qui ont travaillé ensemble sur la série L’imposteur, reviennent avec un thriller médical mettant en vedette Julie LeBreton en infectiologue qui traque un mystérieux virus qui se répand à grande vitesse.

Épidémie, TVA, 21 h