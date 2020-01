Nouveautés « vivantes »

Le Canal Vie surprend un peu avec des nouveautés qui font sourire, en plus d’être (un peu) utiles. Dans la première, on suit cinq « économes », chacun à leur façon, qui donnent des pistes pour changer nos habitudes de consommation, et une seconde, plus drôle, dans laquelle des vedettes répondent à des questions du public.

Conseils d’amis, Canal Vie, dès 19 h 30

Guerre froide en couleur

Dix ans après le premier chapitre de cette grande série documentaire française qui colorise les images des conflits du XXe siècle et remonte leur cours grâce aux témoignages de ceux qui les ont vécus, on a droit à un 7e tome, sur la guerre froide, toujours narré par Mathieu Kassovitz. En six épisodes.

Apocalypse, la guerre des mondes, TV5, 21 h