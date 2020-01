Notre choix cette fin de semaine

Noir soleil

Début d’une série de grands reportages français qui mettent en lumière les côtés moins reluisants de destinations soleil appréciées des Occidentaux : pauvreté extrême, criminalité, corruption et pollution, qui tirent souvent leur origine de l’économie touristique galopante… Premier arrêt : le Cap-Vert.

L’envers du paradis, Planète +, vendredi, 21 h

Vampire « nouveau »

Le tandem derrière la relecture moderne de Sherlock Holmes, Steven Moffatt et Mark Gatiss, fait à nouveau équipe pour cette minisérie coproduite par la BBC et Netflix, qui revisite le célèbre roman de Bram Stoker, en y ajoutant de nouvelles aventures… L’acteur danois Claes Bang (The Square) incarne l’éternel comte dans ces trois épisodes, dont les échos sont très positifs dans la presse britannique.

Dracula, Netflix, samedi