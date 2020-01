«Synvain Rénove, tel que vu à TV»: monsieur bricole

Les capsules Web de Synvain Rénove, ce sympathique personnage d’entrepreneur général pas trop futé qui prodigue des trucs et astuces de rénovation aussi absurdes qu’hilarants, créées par la bande de la délicieuse série Web Chest-Bras, font le bonheur à intervalles très irréguliers d’internautes pas toujours bricoleurs depuis trois ans. Ce monsieur Bricole à la langue colorée, incarné à la perfection par Stéphane Raymond, fait le grand saut au petit écran dans cette parodie de magazine de rénovations, où il accomplit des travaux chez des vedettes très consentantes à se prêter au jeu.

Il est épaulé dans cette tâche par deux nouveaux personnages, dont on peut découvrir la genèse dans les derniers épisodes Web, par ailleurs très réussis, Esteeve Eroy (Julien Corriveau), son « helper » patenteux, et Marie-Zojée (Ève Côté), sa « spécialiste » de décoration un brin autoritaire, qui viennent ajouter une couche d’absurdité à l’exercice de style déjà passablement absurde.

Entre les séquences de « travaux » chez la vedette de la semaine, qui se prête avec beaucoup d’humilité à l’exercice inconfortable de l’entrevue avec Synvain, très peu au fait du showbiz québécois, le trio de « professionnels » propose des capsules de conseils de rénovation dans la même veine que celles réalisées pour le Web. L’ensemble est donc un peu décousu et parfois redondant, et les séquences ne sont pas toutes hilarantes, mais on passe tout de même un très bon moment, si on aime ce genre d’humour potache.