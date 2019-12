Un dernier au revoir

La mythique troupe comique canadienne-anglaise Royal Canadian Air Farce propose depuis 1992 sa revue humoristique de l’année, même si elle n’a plus d’émission en ondes depuis 2008… L’édition 2019 sera la toute dernière, puisque CBC a décidé d’y mettre fin, en invoquant des compressions budgétaires. On aura donc droit à une rétrospective de l’année, mais aussi des meilleurs sketchs de l’histoire de ce groupe qui existe depuis 1973.

Air Farce New Year’s Eve 2019, CBC, 20 h

Une longue dame brune joyeuse

On a souvent une idée un peu sombre de la chanteuse Barbara, qui aurait eu bientôt 90 ans… Ce documentaire présente des images d’archives très rares où on la voit joyeuse et drôle pour dresser le portrait d’une Barbara méconnue du grand public.

Barbara en liberté, TV5, 22 h