Notre choix cette fin de semaine

Parcours d’icônes pop

Ceux qui ont surfé sur la vague new wave trouveront leur compte dans ces documentaires consacrés à des groupes britanniques importants de cette mouvance : le premier, à la fois concert d’envergure et portrait de la formation électropop New Order, le second, survol musical et personnel de Duran Duran.

New Order : Decades et Duran Duran : There’s Something You Should Know, Showtime et Crave, vendredi, 19 h 30 et 21 h

Un Noël plus «classique»

L’OSM a mis de côté sa tradition encore toute neuve de présenter un conte symphonique pour laisser place à un concert des fêtes plus traditionnel avec des airs classiques, interprétés par Marie-Nicole Lemieux, Étienne Dupuis, Nicole Car et les Petits Chanteurs du Mont-Royal.

Le temps des fêtes avec l’OSM, Radio-Canada, dimanche, 20 h