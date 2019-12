Notre choix de Noël

Veillée télé-québécoise

En cette veille de Noël, les téléphiles toujours au poste peuvent célébrer en compagnie de Normand Brathwaite et Mélissa Lavergne, qui chantent Noël avec (entre autres) Isabelle Boulay, Damien Robitaille et Les Trois Accords, puis avec Christian Bégin, qui reçoit Louis-José Houde, Anne Dorval, Jacques Boulanger, Bob le Chef et Nadia Gaudet.

Belle et Bum des fêtes, suivi de Y’a du monde à messe de Noël, Télé-Québec, mardi, dès 20 h

Discussion autour des Glorieux

La « sainte flanelle » a du mal à satisfaire ses fans exigeants cette saison. Ces derniers peuvent donc se tourner vers le passé plus glorieux de l’équipe grâce à cette émission spéciale qui réunit d’anciens capitaines : Vincent Damphousse, Guy Carbonneau, Kirk Mueller et Saku Koivu.

Table d’hôte : capitaines des Canadiens, RDS, mercredi, 20 h