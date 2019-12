Pitous œuvres d’art

Ce documentaire dépeint avec beaucoup d’humanité et malheureusement très peu d’esprit critique l’univers particulier des compétitions de toilettage de chiens « créatif », en dressant le portrait de femmes (puisqu’elles sont très majoritaires dans ce domaine) qui investissent leur énergie, leur temps et leurs économies à transformer d’élégants et patients toutous en sculptures vivantes très colorées…

Well Groomed, HBO et Crave, 21 h

En attendant la nouvelle version

La nouvelle adaptation filmique du classique de Louisa May Alcott dans la caméra de Greta Gerwig arrivera au cinéma le jour de Noël. En attendant, on peut regarder cette récente relecture télévisuelle en trois épisodes, dont deux sont diffusés ce soir et le dernier mardi prochain, même heure.

Les quatre filles du docteur March, Artv, 22 h et tou.tv Extra