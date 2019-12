Une femme, un film et une révolution

Le premier film « érotique » québécois a passé le cap des 50 ans cet été. Sa vedette, Danielle Ouimet, a profité de cet anniversaire pour proposer ce documentaire, dans lequel elle dresse un bilan de l’impact qu’a eu ce film dans sa vie et dans la société québécoise. Suivra la diffusion du sulfureux long métrage…

Valérie et moi, suivi de Valérie, Artv, dès 21 h

Sagesse de vieux comique

Mel Brooks a dépassé le cap des 90 ans et a conservé une forme resplendissante. C’est du moins ce qu’on peut constater dans ce documentaire consacré à sa longue carrière de comique, de cinéaste et de producteur, constitué d’une série d’entretiens intimistes et souvent très comiques accordés à la BBC sur une période de 40 ans.

Mel Brooks unwrapped, HBO et Crave 21 h