10 ans plus tard…

L’émission qui ressasse le passé télévisuel de vedettes clôt sa saison avec une édition spéciale de deux heures qui souligne ses 10 ans d’existence. Une occasion de présenter un florilège de moments marquants, en compagnie d’une ribambelle d’invités, dont l’ancienne animatrice de l’émission, Véronique Cloutier.

Les enfants de la télé, Radio-Canada, 20 h

Beethoven et eux

La documentariste américaine Irene Taylor Brodsky aborde dans ce film très personnel la perte de l’ouïe de ses parents et la surdité de son fils en dressant des parallèles avec la vie du compositeur de la Sonate à la lune.

Moonlignt Sonata : Deafness in Three Movements, HBO et Crave, 21 h