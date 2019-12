Nourriture de saison

Pour la dernière de la saison de ce magazine culinaire fort réussi en plus d’être drôle (merci, Stéphane Bellavance !), on nous propose des recettes de plats réconfortants et on redonne à la pomme de terre ses lettres de noblesse.

Moi, j’mange, Télé-Québec, 19 h 30

Cheffe engagée

On reste dans la cuisine avec ce documentaire de Guillaume Sylvestre (Durs à cuire) qui dresse le portrait de la cheffe Colombe St-Pierre, une étoile de la scène culinaire québécoise qui souhaite faire connaître les savoir-faire ancestraux, entre autres issus des communautés autochtones, et les ressources alimentaires d’ici, et ainsi collaborer à faire changer un peu nos habitudes à table…

Colombe sauvage, Radio-Canada, 21 h